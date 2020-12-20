Нарышкин рассказал о приоритетах работы СВР

Служба внешней разведки России на сегодняшний день является качественно обновлённой, а поставленные Верховным главнокомандующим задачи считаются стратегическими ориентирами. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

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РИА Новости

«Сегодняшняя встреча стала своего рода кульминацией юбилейных торжественных событий. Визит президента Российской Федерации, его оценка труда разведчиков — это высокая честь, знак большого внимания и доверия нашей службе, её сотрудникам и ветеранам», — сказал он в ходе выступления, кадры которого показал телеканал «Россия 24». Нарышкин отметил, что поставленные Верховным главнокомандующим задачи «определяют главный вектор приложения усилий» службы. «Служба внешней разведки подошла к своему вековому юбилею качественно обновлённой, с весомыми результатами», — добавил глава СВР. Ранее Нарышкин рассказал о сотрудничестве ведомства с зарубежными спецслужбами.