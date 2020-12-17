Нарышкин рассказал о сотрудничестве СВР с зарубежными спецслужбами

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в своей статье в журнале «Международная жизнь» рассказал о сотрудничестве ведомства с зарубежными спецслужбами.

Он отметил, что «наиболее тесные и продуктивные отношения в сфере антитеррора, впрочем, как и на других направлениях международного разведывательного сотрудничества, у СВР сложились с разведструктурами стран СНГ и ШОС».

Нарышкин рассказал, что «особую ценность в плане укрепления региональной безопасности и противодействия террористическим угрозам представляет постоянно действующий формат сотрудничества разведывательных служб России, Китая и Индии, в том числе регулярные трехсторонние встречи руководителей разведок этих стран».

Также, по его словам, «высокая эффективность взаимодействия российской разведки со своими зарубежными партнерами на антитеррористическом направлении в полной мере проявилась во время событий в Сирии».

«По партнёрскому каналу в СВР России на регулярной основе поступает значительный объем информации упреждающего характера, которая способствует успешным действиям Воздушно-космических сил России в САР», — заявил он.

Весьма эффективно антитеррористическое сотрудничество СВР с партнерскими службами не только арабских стран, но и государств Среднего Востока и Юго-Восточной Азии.

«Несмотря на различия в подходах к основным международным проблемам, удалось сохранить антитеррористическое взаимодействие с разведками США и европейских стран», — добавил директор СВР.

В начале ноября Нарышкин рассказал о партнёрских отношениях российской спецслужбы с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.