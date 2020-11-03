Нарышкин рассказал о партнёрских отношениях СВР и ЦРУ

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Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о партнёрских отношениях российской спецслужбы с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.
Нарышкин рассказал о партнёрских отношениях СВР и ЦРУ
  • РИА Новости

Как он отметил в интервью РИА Новости, которое он дал генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву, разведывательные службы двух стран обмениваются информацией по определённым темам.

«Ну мы, вы знаете, до сих пор поддерживаем партнёрские отношения с коллегами из ЦРУ, обмениваемся информацией, особенно по тематике борьбы с международным терроризмом», — сказал он.

По словам Нарышкина, такого рода взаимодействие существует на уровне практически всех крупнейших разведывательных служб в мире.

Ранее Нарышкин рассказал о сотрудничестве спецслужб России и Белоруссии.

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