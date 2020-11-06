Нарышкин рассказал о роли внешней разведки в борьбе с коронавирусом

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Служба внешней разведки России предоставляет правительству данные, необходимые для выработки мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
Нарышкин рассказал о роли внешней разведки в борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

Как отметил Нарышкин, СВР располагает большими возможностями по получению и добыванию информации, а также имеет «значительные аналитические ресурсы» внутри службы.

«Мы вот этот большой объём получаемой информации обрабатываем и представляем в соответствующие службы и министерства, в правительство. Вот в этом и состоит наша роль, наше участие в борьбе с этим злом», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее Нарышкин отметил, что СВР не располагает информацией, что вирус, вызывающий COVID-19, был получен искусственно.

По его словам, разведка склоняется к тому, что он появился из природы

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