Эксперты назвали самые популярные виды мошенничества в сети

Эксперты рассказали о сценариях и видах мошенничества в интернете, получивших широкое распространение в 2020 году. RT ознакомился со сведениями, предоставленными специалистами «Лаборатории Касперского» и «Тинькофф» сервису для размещения объявлений «Авито».

На фоне пандемии коронавируса российский рынок e-commerce (электронной коммерции) в 2020 году вырос на 44% по сравнению с показателями 2019 года, отмечают эксперты. Однако вместе с притоком пользователей на электронные площадки увеличилось и число мошенников, промышляющих в сети.

Как рассказали эксперты «Тинькофф», 60% успешных мошеннических атак в 2020 году (по сравнению с 25% годом ранее) проводилось по стандартному сценарию покупки или продажи товаров в интернете.

В данном контексте речь идёт как о сайтах реальных маркетплейсов, так и о сайтах-подделках.

«Средняя сумма, которую в 2020 году терял покупатель, поверив лжепродавцу, составляла 10 тыс. рублей, в то время как продавцы, попавшись мошеннику-покупателю, теряли в среднем 6 тыс. рублей», — отметили аналитики.

Так, одним из самых популярных видов онлайн-мошенничества стал фишинг — создание копий известных сайтов и платёжных форм, сообщили в «Лаборатории Касперского».

В прошлом году компании удалось обнаружить более 7,4 тыс. подобных мошеннических ресурсов.

«Всего за 2020 год «Лаборатория Касперского» заблокировала больше 80 млн попыток перехода пользователей на различные фишинговые ресурсы, причём около трети из них (27 млн) касалось так называемых скам-ресурсов (мошеннических рассылок и объявлений о проведении «акций» или «конкурсов». — RT)», — уточнили эксперты.

Специалисты также дали пользователям сети советы, как не попадаться на уловки мошенников.

В частности, они предложили регулярно обновлять скачанные приложения, создавать сложные пароли для своих аккаунтов, проверять названия сайтов, скептически относиться к «щедрым» предложениям и не переходить по ссылкам, не внушающим доверие.

Ранее опрос, проведённый Центром социологических исследований АНО «Диалог», показал, что во время пандемии COVID-19 россияне стали чаще сталкиваться с интернет-мошенничеством.