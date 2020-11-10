Эксперт рассказал о способах защиты от мошенников на сайтах объявлений

Заместитель руководителя Лаборатории по компьютерной криминалистике Сергей Никитин рассказал о способах защиты от мошенников на сайтах объявлений.

«Причина, по которой эти сервисы стали полем деятельности мошенников, заключается в том, что люди продают там некие товары и услуги и сейчас это очень удобно делать с помощью доставок», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, способы хищения делятся на два основных подтипа. Первый — когда пытаются узнать номер карты и дополнительные коды, второй — когда присылают мошенническую ссылку, привязанную к ненастоящему сайту доставки.

«Во-первых, если вы передаёте платёжные данные, подключите себе систему быстрых переводов, чтобы говорить только номер. Либо сообщайте только номер карты без каких-либо других данных. И второе: никогда не переходите ни по каким ссылкам в этих сервисах объявлений. Если там есть возможность покупки с доставкой, то она встроена в сам сервис. И оплата происходит тоже через сам сервис без общения с продавцом», — сказал Никитин.

Ранее президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко в беседе с газетой «Известия» рассказал о схемах мошенничества во время пандемии.