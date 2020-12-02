Эксперт назвал способы защиты от онлайн-мошенников

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Российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.
Эксперт назвал способы защиты от онлайн-мошенников
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Об этом Виталий Вехов рассказал в беседе с Nation News.

Специалист посоветовал не сохранять никакие логины и пароли к своим личным кабинетам, в том числе и в социальных сетях. По его словам, безопаснее вводить данные вручную. Вехов также предостерегает от подключения услуги автоплатёж.

«Как только вы подключили услугу автоплатёж, вы дали возможность вредоносным компьютерным программам проникнуть в ваш телефон для совершения каких-либо противоправных действий. Однозначно также возможна спам-реклама», — отметил специалист.

Эксперт рекомендует подключить минимальный ежемесячный пакет оповещения по всем операциям.

«Как только приходят смс с уведомлением по сумме операции, которую вы не совершали, тут же нужно заблокировать карту, обратиться по телефону в банк. Подчеркну, по телефону, указанному на тыльной стороне карты, а не на сайте», — уточнил Вехов.

Криминалист также рассказал, что регистрация в зарубежных мессенджерах даёт доступ транснациональным корпорациям к данным пользователей.

Ранее президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко в беседе с газетой «Известия» рассказал о схемах мошенничества во время пандемии.

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