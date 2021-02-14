Врач назвала допустимое количество чашек кофе в день

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала в беседе с RT, сколько чашек кофе в день можно пить без вреда для здоровья.

«У кофе всё-таки есть элемент формирования зависимости, и со временем это приводит к истощению нервной системы. Поэтому всё-таки рекомендуют не больше двух чашек (в день. — RT), если рассматривать с позиции психовозбуждающего эффекта... Идеальным с точки зрения гастроэнтерологии является употребление кофе во время приёмов пищи. Чисто ритуальным моментом для многих является кофе на завтрак. Ошибка может быть в том, если это просто пустой кофе без всего. Если это в рамках полноценного завтрака, то вреда для ЖКТ практически нет», — рассказала врач.

По словам специалиста, иногда людям нужен даже не сам кофеин, а именно аромат и вкус кофе.

«Многих бодрит именно аромат за счёт тех компонентов, которые в есть зёрнах. Они сохраняются, но только в ближайшие 20—30 минут после приготовления самого напитка, поэтому варить нужно кофе столько, сколько нужно в идеале, не варить на длительный срок, а использовать сразу же. Если говорить о втором приёме кофе (в течение дня. — RT), он обусловлен уже неким спадом — примерно после обеда, до ужина есть всегда такой момент, когда происходит снижение работоспособности. Если есть перекус, соответствующий полднику, то это то время, когда можно подключить вторую чашку за день», — добавила диетолог.

Она отметила, что речь идёт именно о хорошем, качественном зерновом кофе, приготовленном любым способом.

«Главное, чтобы кофе во второй приём был в рамках небольшого перекуса, тогда не будет изжоги… У кофе есть мочегонный эффект, всё-таки между приёмами рекомендуется употреблять воду. Самое главное — две чашки не приносят вред, приносят только пользу», — подчеркнула Дианова.

Эксперт также напомнила о рекомендациях сомнологов, согласно которым нужно за шесть часов до отхода ко сну прекратить употреблять крепкие тонизирующие напитки.

При этом Дианова добавила, что кофе сразу усиливает частоту и силу сердечных сокращений, тонизирует нервную систему и повышает работоспособность.

«Всё это происходит на небольшой промежуток времени. В принципе, если есть люди, которые хотят сжигать жир, то чашка обычного кофе, если она принята за некоторое время до физической нагрузки, она в каком-то смысле работает на человека. То есть за счёт того, что будет усиливать частоту сердечных сокращений, — главное, контролировать это. Потому что эффективное сжигание жира тоже происходит в определённом коридоре ЧСС», — рассказала врач.

Она также заявила, что стоит ограничивать употребление кофе детям и беременным женщинам. Специалист отметила, что даже гипертоники могут пить одну чашку кофе в день, если у человека нет ожирения, диабета и он принимает соответствующую терапию.

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