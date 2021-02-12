В Приморье оценили ситуацию с COVID-19

В Приморье за минувшие сутки зафиксировано 150 случаев COVID-19, с нарастающим итогом — 38 615.

Об этом ИА PrimaMedia сообщили в правительстве края.

Выздоровели за сутки 366 пациентов, за всё время — 30 948 человек.

Четыре пациента скончались. Всего в регионе зарегистрировано 587 летальных случаев из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Такие цифры по заболеваемости в регионе фиксировали прошлой осенью, когда начался резкий прирост по COVID-19.

С 18 января в Приморье идёт массовая вакцинация от коронавируса. Всего в регионе работают 48 пунктов вакцинации.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.