В Приморье оценили ситуацию с COVID-19

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В Приморье за минувшие сутки зафиксировано 150 случаев COVID-19, с нарастающим итогом — 38 615.
В Приморье оценили ситуацию с COVID-19
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом ИА PrimaMedia сообщили в правительстве края.

Выздоровели за сутки 366 пациентов, за всё время — 30 948 человек.

Четыре пациента скончались. Всего в регионе зарегистрировано 587 летальных случаев из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Такие цифры по заболеваемости в регионе фиксировали прошлой осенью, когда начался резкий прирост по COVID-19.

С 18 января в Приморье идёт массовая вакцинация от коронавируса. Всего в регионе работают 48 пунктов вакцинации.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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