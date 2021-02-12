Почти 70 тысяч москвичей проверили здоровье в центрах «Мои документы»

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в центрах «Мои документы» проверили своё здоровье почти 70 тыс. москвичей.
Почти 70 тысяч москвичей проверили здоровье в центрах «Мои документы»
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Об этом сообщает «Москва 24».  

Из них более 33 тыс. сделали это при помощи современных диагностических комплексов, порядка 30 тыс. — в кабинетах «Моё здоровье».

Ещё 5,5 тыс. проверили основные показатели здоровья и пообщались с доброжелательным роботом-диагностом.

Роботы-диагносты во флагманских офисах могут измерить давление, уровень глюкозы и кислорода в крови, а также дать рекомендации относительно здорового образа жизни.

Как ранее сообщали «Известия», в России за 2020 год количество обращений по телемедицине увеличилось в 64 раза по сравнению с 2019-м.

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