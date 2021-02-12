Число проведённых тестов на коронавирус в России превысило 106 млн

В России проведено более 106 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 106 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки было сделано 399 тыс. тестов.

На данный момент под медицинским наблюдением остаются более 643 тыс. человек.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН оценил ситуацию с масочным режимом.