Число проведённых тестов на коронавирус в России превысило 106 млн
- © REUTERS/Evgenia Novozhenina
«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 106 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за последние сутки было сделано 399 тыс. тестов.
На данный момент под медицинским наблюдением остаются более 643 тыс. человек.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН оценил ситуацию с масочным режимом.