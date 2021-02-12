«Аэрофлот» возобновляет продажи льготных авиабилетов на Дальний Восток

Короткая ссылка
«Аэрофлот» возобновляет продажи субсидируемых билетов из городов Дальнего Востока в Москву и обратно, сообщили в авиакомпании.
«Аэрофлот» возобновляет продажи льготных авиабилетов на Дальний Восток
  • globallookpress.com

«Аэрофлот» открывает продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Стоимость авиабилета составляет 10 200 рублей в одну сторону, включая все таксы и сборы», — говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» в экономическом классе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении дополнительных 5 млрд рублей на льготные авиабилеты для жителей Дальневосточного федерального округа в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить