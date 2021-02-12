«Аэрофлот» возобновляет продажи льготных авиабилетов на Дальний Восток

«Аэрофлот» возобновляет продажи субсидируемых билетов из городов Дальнего Востока в Москву и обратно, сообщили в авиакомпании.

«Аэрофлот» открывает продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Стоимость авиабилета составляет 10 200 рублей в одну сторону, включая все таксы и сборы», — говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» в экономическом классе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении дополнительных 5 млрд рублей на льготные авиабилеты для жителей Дальневосточного федерального округа в 2021 году.