В Томской области от COVID-19 привились более 8,4 тысячи человек
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал региональной администрации.
«Поступающая в регион вакцина оперативно распределяется по медицинским учреждениям», — заявил заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев.
По его словам, за сутки в регионе вакцинируют около 1300—1500 человек.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.