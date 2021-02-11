В Томской области от COVID-19 привились более 8,4 тысячи человек

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В Томской области от коронавируса привились более 8,4 тыс. человек. Второй компонент получили 2546 из них.
В Томской области от COVID-19 привились более 8,4 тысячи человек
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал региональной администрации.

«Поступающая в регион вакцина оперативно распределяется по медицинским учреждениям», — заявил заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев.

По его словам, за сутки в регионе вакцинируют около 1300—1500 человек.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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