В Кировской области продлили ограничительные меры до 4 марта

В Кировской области приняли решение продлить ограничительные меры до 4 марта.

Об этом сообщает progorod43.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Таким образом, по-прежнему под запретом массовые мероприятия с очным присутствием граждан.

Ограничения не касаются мероприятий, входящих в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области.

При условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора разрешено работать музеям, заповедникам, библиотекам, кинотеатрам, театрам, концертным залам, паркам.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.