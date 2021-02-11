В Кировской области продлили ограничительные меры до 4 марта

Короткая ссылка
В Кировской области приняли решение продлить ограничительные меры до 4 марта.
В Кировской области продлили ограничительные меры до 4 марта
  • globallookpress.com

Об этом сообщает progorod43.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Таким образом, по-прежнему под запретом массовые мероприятия с очным присутствием граждан.

Ограничения не касаются мероприятий, входящих в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области.

При условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора разрешено работать музеям, заповедникам, библиотекам, кинотеатрам, театрам, концертным залам, паркам.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить