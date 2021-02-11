В Кировской области продлили ограничительные меры до 4 марта
- globallookpress.com
Об этом сообщает progorod43.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
Таким образом, по-прежнему под запретом массовые мероприятия с очным присутствием граждан.
Ограничения не касаются мероприятий, входящих в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области.
При условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора разрешено работать музеям, заповедникам, библиотекам, кинотеатрам, театрам, концертным залам, паркам.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.