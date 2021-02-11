Эксперт рассказал, как избежать ипотечных мошенников

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как избежать ипотечных мошенников.

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что главным индикатором является звонок за день-два до совершения платежа и просьба немедленно перевести средства по новым реквизитам.

По его словам, ключевой момент — утечка данных из самой кредитной организации: когда сведения о кредите, сумме и дате платежа попадают к злоумышленникам, они легко могут втереться в доверие к жертвам.

Как отметил Ульянов, большинство схем в настоящее время завязаны на методе социальной инженерии.

«Если есть хоть какие-то сомнения, то лучше не реагировать на то действие, которое просят сделать прямо сейчас, а сбросить звонок и перезвонить по официальному номеру в банк. Написать письмо на официальную почту или своему менеджеру, который ведёт конкретный договор. Это убережёт от общения с мошенниками», — сказал он.

Ранее гендиректор ООО «Адвекс», юрист в области недвижимости Дмитрий Островский в беседе с Inforeactor рассказал о рисках при оформлении ипотеки.