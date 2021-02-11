Захарова прокомментировала высылку из России дипломатов трёх стран

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с высылкой из страны дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции.
Захарова прокомментировала высылку из России дипломатов трёх стран
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Она отметила, что в Венской конвенции о дипломатических сношениях есть положение о том, что «все лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами, обязаны без ущерба для их привилегий и иммунитета уважать законы и правила государства пребывания, а также не вмешиваться во внутренние дела этого государства».

При этом Захарова напомнила, что публичные акции, которые прошли 23 и 31 января в Москве и Санкт-Петербурге, не были согласованы с органами исполнительной власти этих субъектов. Также в России были введены запреты на проведение публичных и массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом.

«Об этом иностранным дипломатам прекрасно было известно. Таким образом, участие сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши и посольства ФРГ в прошедших 23 и 31 января акциях представляет собой не только вмешательство во внутренние дела России, но и заведомое, сознательное нарушение законов государства пребывания», — сказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высылка трёх европейских дипломатов стала следствием действий загранпредставительств на фоне несогласованных акций в России. По его словам, Москва «чётко продемонстрировала, что подобное она терпеть не намерена».

5 февраля МИД объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить