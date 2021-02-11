Эксперт оценил ситуацию с заработной платой курьеров

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова прокомментировала возросшую в России популярность профессии курьера, отметив, что общество изменило отношение к считавшейся ранее непопулярной профессии.

Как отметила Анна Бодрова в беседе с ФАН, современные молодые люди, а это в основном категория 18—25 лет, понимают, что зарабатывает сейчас тот, кто в тренде. Рынок диктует спрос, и если вовремя его поймать, то можно неплохо заработать.

«Вряд ли возможность зарабатывать на доставках или, скажем, на оказании косметических услуг, не требующих специального образования, — предел мечтаний молодёжи. Но они значительно спокойнее относятся к амбициям, чем дети 1980—1990-х годов. Сомнительно, что в локальном оживлении рынка труда за счёт сектора услуг будет серьёзная поддержка экономике страны. Скорее это возможность для небольшого бизнеса не умереть без боя», — прокомментировала эксперт.

Ранее газета «Известия» сообщала об ожиданиях молодых специалистов во время поиска работы в России.