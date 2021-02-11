В Ялте сворачивают работу полевых госпиталей

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На фоне стабилизации ситуации с коронавирусом в Ялте сворачивают работу полевых госпиталей. Власти Крыма планируют снять ряд ограничений к 1 марта.
В Ялте сворачивают работу полевых госпиталей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

«Военные медики, которые прибыли в Ялту в канун Нового года и оказали помощь в самый сложный для нас период, покидают город. Благодаря их работе нам удалось избежать коллапса в работе медицинских учреждений. Напомню, что в ноябре у нас было всего 100 ковидных коек — в Ливадийской и инфекционной больницах, относящихся к ФМБА. Город испытывал острую нехватку и медиков, и мест в больницах», — сказала глава Ялты Янина Павленко.

Мэр города поблагодарила Министерство обороны России, которое по распоряжению президента оказало оперативную помощь.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН оценил необходимость ношения масок.

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