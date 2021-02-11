В Крыму рассказали о санаториях, готовых принять пациентов после COVID-19

Короткая ссылка
Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко рассказал, что около 40 санаторно-курортных организаций Крыма подготовили специализированные программы по реабилитации пациентов, перенёсших COVID-19, и ещё десять заняты разработкой собственных программ.
В Крыму рассказали о санаториях, готовых принять пациентов после COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«На сегодняшней день в Крыму работает 1092 объекта размещения, из них 91 — санаторий. 73 санатория работали в сезоне 2020 года, и в межсезонье — в осеннее-зимний период — работу продолжил 71 санаторий. Порядка 40 санаторно-курортных организаций подготовили специализированные программы по реабилитации после COVID-19. И ещё порядка десяти разрабатывают собственные программы», — сказал Вадим Волченко.

По сообщениям «Известий», программы по реабилитации после COVID-19 предлагают порядка 20% российских санаториев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить