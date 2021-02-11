В Крыму рассказали о санаториях, готовых принять пациентов после COVID-19

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко рассказал, что около 40 санаторно-курортных организаций Крыма подготовили специализированные программы по реабилитации пациентов, перенёсших COVID-19, и ещё десять заняты разработкой собственных программ.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«На сегодняшней день в Крыму работает 1092 объекта размещения, из них 91 — санаторий. 73 санатория работали в сезоне 2020 года, и в межсезонье — в осеннее-зимний период — работу продолжил 71 санаторий. Порядка 40 санаторно-курортных организаций подготовили специализированные программы по реабилитации после COVID-19. И ещё порядка десяти разрабатывают собственные программы», — сказал Вадим Волченко.

По сообщениям «Известий», программы по реабилитации после COVID-19 предлагают порядка 20% российских санаториев.