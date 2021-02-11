Ирина Пегова рассказала о перенесённом COVID-19

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Актриса Ирина Пегова рассказала о перенесённом COVID-19.
Ирина Пегова рассказала о перенесённом COVID-19
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«Я даже маску не носила: надевала, только когда попросят. В итоге на днях переболела COVID-19, к счастью, почти бессимптомно. Разве что нюх пропал», — заявила она в беседе с kp.ru.

По словам Пеговой, во время пандемии она впервые побыла дома около месяца, не работая.

«У нас была большая женская компания: я, мама, бабушка и дочка. И мы чудесно провели время. Бабушка у меня недавно умерла, поэтому за месяц дома я успела с ней пообщаться», — сообщила актриса.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН оценил ситуацию с масочным режимом.

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