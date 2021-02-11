В Кировской области прокомментировали заболеваемость COVID-19

По информации Министерства здравоохранения Кировской области, в регионе выявлено 152 новых случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает progorod43.

Уточняется, что в последнее время число инфицированных в регионе не превышало 150 за сутки (8 февраля — 148, 9 февраля — 145, 10 февраля — 149).

В настоящее время в больницах находятся 2659 человек: 2248 — с коронавирусом, из них 2126 пациентов — с пневмонией, 411 — с диагностическими пневмониями. В тяжёлом состоянии 104 человека, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Дома проходят лечение 5844 человека. Выписали с выздоровлением 658 человек.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.