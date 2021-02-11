Терапевт дал рекомендации метеозависимым людям

Врач-терапевт Александр Барвинский дал рекомендации метеозависимым людям.

«Нужно вести здоровый образ жизни, заниматься собой и использовать методы развития адаптивных способностей своего организма к перепадам погоды и температуры», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, это закаливание, физические нагрузки, медитативные практики, бани и сауны.

Как отметил специалист, правильное использование таких методов позволит избежать проблем с метеозависимостью.

Ранее семейный врач-терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.