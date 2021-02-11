В Петербурге более 8,5 тысяч человек прошли реабилитацию после COVID-19 по ОМС

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В Петербурге реабилитацию после перенесённой коронавирусной инфекции прошли более 8,5 тыс. горожан.
В Петербурге более 8,5 тысяч человек прошли реабилитацию после COVID-19 по ОМС
  • РИА Новости

«Чтобы попасть на реабилитацию, нужен либо прямой перевод со стационара, либо обращение к терапевту. И если есть признаки нарушения функционирования лёгочной ткани, то он выдаст направление», — передаёт kp.ru слова замглавы комитета по здравоохранению Андрея Сараны.

Реабилитация осуществляется на бюджетной основе на базе 40-й больницы Сестрорецка либо в пансионате. Вскоре пациентов начнут принимать Госпиталь ветеранов войн, Николаевская больница и центр им. Алмазова.

В очереди на реабилитацию в настоящее время находятся около 450 человек.

Заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Евгения Паршина в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала о методах реабилитации после перенесённого COVID-19.

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