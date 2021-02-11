«Ъ»: у ретейлеров начались сложности с поставками бананов из Эквадора

У российских торговых сетей возникли сложности при закупке бананов. Неурожай в Эквадоре, высокий спрос и задержки с поставками привели к нехватке бананов и увеличению оптовых цен почти на 40%. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Отмечается, что участники рынка ожидают нормализации ситуации к апрелю.

Собеседник издания на розничном рынке продуктов заявил, что импортёры не могут обеспечить необходимые объёмы поставок. Также, по его словам, оптовые цены на бананы за год увеличились с 60 рублей примерно до 82 рублей.

Источник газеты в федеральной сети подтвердил информацию о нехватке бананов на рынке и росте оптовых цен. Он ожидает улучшения ситуации в течение нескольких недель.

Согласно статистике в базе Федеральной таможенной службы, в IV квартале 2020 года импорт свежих бананов в Россию уменьшился примерно на 3,6%, до 391,2 тыс. тонн год к году.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым заявил об ухудшающейся ситуации на глобальном рынке продовольствия. Рекордный рост цен на ряд товаров в мире привёл к удорожанию некоторых продуктов и в России.