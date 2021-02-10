В Петербурге смягчили карантинные меры в отношении фуд-кортов

Власти Санкт-Петербурга разрешили с 12 февраля открыть фуд-корты города, которые были закрыты из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает администрация губернатора города.

«Открываются фуд-корты и фуд-плейсы при условии соблюдения стандарта безопасности и обслуживания не более 50% столов. При этом условия работы фуд-кортов и фуд-плейсов, ранее открытых на вокзалах, автозаправочных станциях и в аэропорту, не изменяются», — говорится в заявлении.

Также власти разрешают открыть аттракционы, расположенные внутри зданий, при условии соблюдения стандарта безопасности и заполняемости не более 50%.

Изменения внесены и в ситуацию с ледовыми катками, а также с численностью экскурсионных групп.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что городские больницы начинают возвращаться к плановой работе.