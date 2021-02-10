В Петербурге смягчили карантинные меры в отношении фуд-кортов
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Об этом сообщает администрация губернатора города.
«Открываются фуд-корты и фуд-плейсы при условии соблюдения стандарта безопасности и обслуживания не более 50% столов. При этом условия работы фуд-кортов и фуд-плейсов, ранее открытых на вокзалах, автозаправочных станциях и в аэропорту, не изменяются», — говорится в заявлении.
Также власти разрешают открыть аттракционы, расположенные внутри зданий, при условии соблюдения стандарта безопасности и заполняемости не более 50%.
Изменения внесены и в ситуацию с ледовыми катками, а также с численностью экскурсионных групп.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что городские больницы начинают возвращаться к плановой работе.