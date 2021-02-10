В Сочи и Новороссийске заработали пункты вакцинации от COVID-19

В торговых центрах Сочи и Новороссийска со среды, 10 февраля, начали работать пункты вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщают «Юга.ру».

Сделать прививку можно ежедневно. При себе нужно иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

Как заявили в региональном Минздраве, если у обратившегося наблюдаются признаки ОРЗ или повышенная температура, то ему дадут рекомендации, а вакцинацию перенесут на более поздний срок.

В пресс-службе администрации Краснодарского края напомнили, что вакцинация бесплатная и добровольная.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.