В Сочи и Новороссийске заработали пункты вакцинации от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщают «Юга.ру».
Сделать прививку можно ежедневно. При себе нужно иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.
Как заявили в региональном Минздраве, если у обратившегося наблюдаются признаки ОРЗ или повышенная температура, то ему дадут рекомендации, а вакцинацию перенесут на более поздний срок.
В пресс-службе администрации Краснодарского края напомнили, что вакцинация бесплатная и добровольная.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.