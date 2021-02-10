В Кабардино-Балкарии появится реабилитационное отделение для переболевших COVID-19

Короткая ссылка
На базе Межрайонной многопрофильной больницы в Лескенском районе Кабардино-Балкарии появится реабилитационное отделение для граждан, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Кабардино-Балкарии появится реабилитационное отделение для переболевших COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В отделении планируют разместить 80 мест — 50 для долечивания больных и 30 для реабилитации.

Соответствующая программа восстановления будет включать комплекс процедур, в том числе ЛФК и физиотерапию, согласно рекомендациям Министерства здравоохранения России.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить