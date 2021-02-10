В Кабардино-Балкарии появится реабилитационное отделение для переболевших COVID-19

На базе Межрайонной многопрофильной больницы в Лескенском районе Кабардино-Балкарии появится реабилитационное отделение для граждан, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В отделении планируют разместить 80 мест — 50 для долечивания больных и 30 для реабилитации.

Соответствующая программа восстановления будет включать комплекс процедур, в том числе ЛФК и физиотерапию, согласно рекомендациям Министерства здравоохранения России.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.