Врач оценил возможное влияние смартфонов на здоровье детей

Главный врач московской Городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича Александр Мясников оценил возможное влияние смартфонов на здоровье детей.

«Использование смартфона детьми — это порча зрения, недостаток выработки гормонов, недостаток сна. Я думаю, что это может привести и к задержке роста. Также это может дать проблемы с осанкой», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его мнению, нужно ограничивать использование смартфонов детьми, но сделать это очень сложно.

«Если ребёнку сказать, чтобы он не пользовался смартфоном, он посмотрит на вас и подумает, что с вами что-то не то», — добавил Мясников.

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