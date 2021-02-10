Врач оценил возможное влияние смартфонов на здоровье детей

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Главный врач московской Городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича Александр Мясников оценил возможное влияние смартфонов на здоровье детей.
Врач оценил возможное влияние смартфонов на здоровье детей
  • РИА Новости

«Использование смартфона детьми — это порча зрения, недостаток выработки гормонов, недостаток сна. Я думаю, что это может привести и к задержке роста. Также это может дать проблемы с осанкой», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его мнению, нужно ограничивать использование смартфонов детьми, но сделать это очень сложно.

«Если ребёнку сказать, чтобы он не пользовался смартфоном, он посмотрит на вас и подумает, что с вами что-то не то», — добавил Мясников.

Ранее семейный психотерапевт, доцент кафедры детской и семейной психотерапии МГППУ и департамента психологии Высшей школы экономики, кандидат психологических наук Елена Чеботарёва в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала, как помочь детям войти в учебный ритм.

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