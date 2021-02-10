В МИД России рассказали о кадровой политике ведомства

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Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов рассказал о кадровой политике ведомства.
В МИД России рассказали о кадровой политике ведомства
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

В беседе с kp.ru он отметил, что любая структура, деятельность которой связана с выполнением задач, требующих специальных профессиональных знаний, в кадровой сфере стремится к решению двух основных задач — обеспечить стабильность кадровых ресурсов и поддерживать необходимый уровень притока свежих сил.

Основным источником пополнения является конкурсный отбор из профильных вузов, в первую очередь подведомственных министерству — МГИМО и Дипакадемии.

Потребности в отдельных специалистах покрываются за счёт академических кругов, других федеральных органов и творческой интеллигенции, сказал Титов.

«После некоторого спада в 1990-е годы сегодня отмечается неуклонное возрастание интереса молодых людей к государственной службе в системе МИД России — число рекомендованных вузами кандидатов намного превосходит возможности по приёму новых кадров», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником.

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