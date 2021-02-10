Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил отечественных дипломатов с профессиональным праздником.

«Сегодня мы отмечаем День дипломатического работника. Хотел бы искренне поздравить вас всех с профессиональным праздником. Праздником тех, кто посвятил себя служению Отечеству, отстаиванию его интересов на мировой арене. Тех, кто готов трудиться не считаясь со временем, в отрыве от родного дома и семьи, в странах с непростым климатом и сложной военно-политической обстановкой», — заявил Лавров.

По его словам, работа на дипломатической стезе всегда была в почёте, и во все времена в отечественном внешнеполитическом ведомстве находили применение своим талантам и способностям неординарные люди, мыслящие глобально.

«Доверие, которое нам оказывают, ко многому обязывает, требует от нас полной самоотдачи и высокого профессионализма. Перед дипломатической службой по-прежнему стоят ответственные задачи по формированию благоприятных внешних условий для поступательного социально-экономического развития России, поддержанию в мировых делах стратегического равновесия, безопасности и стабильности», — отметил министр.

Он подчеркнул, что сегодня Россия — один из ключевых гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства.

Как добавил Лавров, в фокусе остаётся упрочение общепризнанных международно-правовых основ межгосударственного общения, содействие политическому урегулированию кризисов и конфликтов, обеспечению стратегической стабильности.

Кроме того, будет делаться всё необходимое в целях защиты прав и интересов российских граждан и соотечественников за рубежом, дипломатического сопровождения внешнеэкономической деятельности, заключил он.