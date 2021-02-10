Мурашко назвал число доз вакцин от COVID-19, доставленных в регионы

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко на совещании российского лидера Владимира Путина с членами правительства назвал число доз вакцин от COVID-19, доставленных в регионы.
Мурашко назвал число доз вакцин от COVID-19, доставленных в регионы
  • РИА Новости

«По всей стране, согласно вашему поручению, идёт массовая вакцинация, все регионы задействованы. В регионы доставлено уже более 4 млн доз двухкомпонентной вакцины, 2 млн доз отгружено и находится в пути», — заявил Мурашко.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала число пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. 

Также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Россия до июня может вакцинировать всех граждан, которые этого захотят.

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