В Крыму прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

Минздрав Крыма сокращает количество коек для пациентов с COVID-19, заявил глава ведомства Александр Остапенко на заседании оперштаба.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В частности, 130 коек в санатории «Прибой», 100 коек в Ленинской центральной районной больнице и 50 коек в Красногвардейской районной больнице», — сказал Остапенко.

По его словам, планируется сокращение коечного фонда в стационарных условиях в количестве 169 в Бахчисарайской ЦРБ. Больница будет переведена в штатный режим.

В настоящее время в республике развёрнуто 3084 койки, из них 2260 предназначены для пациентов с коронавирусом, остальные — для пациентов с пневмониями.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.