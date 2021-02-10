Госдума приняла закон о наказании за склонение к наркопотреблению

Короткая ссылка
Госдума приняла закон о наказании за склонение к употреблению наркотиков в интернете — до десяти лет тюремного заключения.
Госдума приняла закон о наказании за склонение к наркопотреблению
  • ©duma.gov.ru

«Законом вводится уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотиков через интернет. Максимальное наказание за это составит до десяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Изменения предложено внести в ст. 230 Уголовного кодекса и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса России. 

Предлагается установить уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить