Госдума приняла закон о наказании за склонение к наркопотреблению

Госдума приняла закон о наказании за склонение к употреблению наркотиков в интернете — до десяти лет тюремного заключения.

«Законом вводится уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотиков через интернет. Максимальное наказание за это составит до десяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Изменения предложено внести в ст. 230 Уголовного кодекса и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса России.

Предлагается установить уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.