Совфед принял закон о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

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Совет Федерации одобрил законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.
Совфед принял закон о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

Отмечается, что документ прописывает увеличенные штрафы за соответствующие действия для целого ряда лиц. Самое суровое наказание за пропаганду наркотиков в интернете грозит юрлицам.

За данное преступление они могут быть наказаны штрафом в размере от 1 млн до 1,5 млн рублей либо административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.

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