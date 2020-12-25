Совфед принял закон о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
- АГН «Москва»
Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.
Отмечается, что документ прописывает увеличенные штрафы за соответствующие действия для целого ряда лиц. Самое суровое наказание за пропаганду наркотиков в интернете грозит юрлицам.
За данное преступление они могут быть наказаны штрафом в размере от 1 млн до 1,5 млн рублей либо административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.
Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.