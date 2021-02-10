В центре имени Гамалеи дали прогноз вакцинации от COVID-19

Заместитель директора центра имени Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов дал прогноз относительно вакцинации от COVID-19 в России.

«По оптимистическому сценарию, до середины лета может быть проведена основная часть вакцинации населения, таким образом, будет достигнуто 70% иммунной прослойки — это условие, которое позволяет остановить эпидемиологический процесс; по пессимистическим сценариям, до начала осени будет завершён (процесс вакцинации)», — цитирует РИА Новости Логунова.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала число пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. По её словам, на сегодняшний день организовано 3655 пунктов вакцинации.

Также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Россия до июня может вакцинировать всех граждан, которые этого захотят.