В центре имени Гамалеи дали прогноз вакцинации от COVID-19

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Заместитель директора центра имени Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов дал прогноз относительно вакцинации от COVID-19 в России.
В центре имени Гамалеи дали прогноз вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

«По оптимистическому сценарию, до середины лета может быть проведена основная часть вакцинации населения, таким образом, будет достигнуто 70% иммунной прослойки — это условие, которое позволяет остановить эпидемиологический процесс; по пессимистическим сценариям, до начала осени будет завершён (процесс вакцинации)», — цитирует РИА Новости Логунова.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала число пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. По её словам, на сегодняшний день организовано 3655 пунктов вакцинации.

Также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Россия до июня может вакцинировать всех граждан, которые этого захотят.

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