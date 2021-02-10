Стоматолог дал рекомендации по уходу за зубами

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Врач-стоматолог, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова Олег Янушевич дал рекомендации по уходу за зубами.
Стоматолог дал рекомендации по уходу за зубами
  • Pixabay

«Самая главная чистка — вечерняя. После того как вы в течение дня употребляли пищу, у вас, естественно, могут отложиться зубной налёт и камень. Утром — это гигиеническая чистка, она не всегда на 100% обязательна», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, ночью на зубах образуется белковая оболочка, на которой нет зубных отложений, поэтому после завтрака можно почистить зубы, чтобы просто создать комфортное ощущение в полости рта.

Янушевич считает, что качественная чистка нужна перед сном.

Он также посоветовал посещать стоматолога раз в полгода для профессиональной чистки зубов.

Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН дал рекомендации по укреплению иммунитета.

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