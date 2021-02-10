Лавров заявил о попытках Запада сделать Россию послушной страной

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад хочет сделать Россию послушной страной и удобной территорией для продвижения своих собственных интересов.

«Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать своё право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на всё более ожесточённое сопротивление тех наших западных коллег, которые хотят сделать нас по большому счёту послушными», — цитирует РИА Новости Лаврова.

По его словам, на Западе хотят, «чтобы Россия по большому счёту была удобной территорией для продвижения их собственных интересов и в сфере безопасности, и в сфере экономики, и в сфере общественно-политической».

«Мы каждый день наблюдаем, как эти попытки становятся всё более и более ожесточёнными», — добавил он.

Ранее Лавров заявил, что по итогам визита в Москву верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своём блоге опубликовал ряд комментариев, в одном из которых преподносит ситуацию так, будто «Россия стремительно отдаляется от Европы».

При этом российский министр отметил, что на переговорах с Боррелем в Москве он «как раз говорил о важности выстраивать отношения Россия — ЕС на системной основе». Также Лавров напомнил, что в 2014 году сам Евросоюз обрушил кропотливо создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с Россией.