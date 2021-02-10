Лавров заявил о попытках Запада сделать Россию послушной страной

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад хочет сделать Россию послушной страной и удобной территорией для продвижения своих собственных интересов.
Лавров заявил о попытках Запада сделать Россию послушной страной
  • Reuters

«Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать своё право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на всё более ожесточённое сопротивление тех наших западных коллег, которые хотят сделать нас по большому счёту послушными», — цитирует РИА Новости Лаврова.

По его словам, на Западе хотят, «чтобы Россия по большому счёту была удобной территорией для продвижения их собственных интересов и в сфере безопасности, и в сфере экономики, и в сфере общественно-политической».

«Мы каждый день наблюдаем, как эти попытки становятся всё более и более ожесточёнными», — добавил он.

Ранее Лавров заявил, что по итогам визита в Москву верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своём блоге опубликовал ряд комментариев, в одном из которых преподносит ситуацию так, будто «Россия стремительно отдаляется от Европы».

При этом российский министр отметил, что на переговорах с Боррелем в Москве он «как раз говорил о важности выстраивать отношения Россия — ЕС на системной основе». Также Лавров напомнил, что в 2014 году сам Евросоюз обрушил кропотливо создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить