В Горно-Алтайске эвакуировали людей из здания горящей вечерней школы

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Деревянное здание вечерней школы горит в Горно-Алтайске на площади 200 квадратных метров, эвакуировано более 100 человек.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в деревянном двухэтажном здании, в котором располагается вечерняя школа, на площади 200 квадратных метров», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Отмечается, что из здания были эвакуированы 102 человека, из них 80 детей. Они размещены в рядом стоящем здании музея. 

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что тела двух человек обнаружены при тушении пожара в Якутске.

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