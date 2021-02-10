В Горно-Алтайске эвакуировали людей из здания горящей вечерней школы
«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в деревянном двухэтажном здании, в котором располагается вечерняя школа, на площади 200 квадратных метров», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
Отмечается, что из здания были эвакуированы 102 человека, из них 80 детей. Они размещены в рядом стоящем здании музея.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что тела двух человек обнаружены при тушении пожара в Якутске.