Тела двух человек обнаружены при тушении пожара в Якутске
- РИА Новости
«В ходе тушения пожара огнеборцами обнаружены тела женщины 1939 г.р. и мужчины 1956 г.р. Дознаватели МЧС России и следователи СК устанавливают причины трагического пожара», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы республиканского главка МЧС России.
Отмечается, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела одна из квартир на втором этаже.
Сотрудниками МЧС России из горящего дома было эвакуировано 30 человек из них 5 детей.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе один человек погиб при пожаре в доме.