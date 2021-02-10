Тела двух человек обнаружены при тушении пожара в Якутске

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Тела двух человек обнаружены при тушении пожара в многоквартирном доме в городе Якутске.
Тела двух человек обнаружены при тушении пожара в Якутске
  • РИА Новости

«В ходе тушения пожара огнеборцами обнаружены тела женщины 1939 г.р. и мужчины 1956 г.р. Дознаватели МЧС России и следователи СК устанавливают причины трагического пожара», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы республиканского главка МЧС России.

Отмечается, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела одна из квартир на втором этаже.

Сотрудниками МЧС России из горящего дома было эвакуировано 30 человек из них 5 детей.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе один человек погиб при пожаре в доме.

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