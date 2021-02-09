В Ставрополе один человек погиб при пожаре в доме
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«Возгорание произошло в многоэтажном жилом доме на улице Бруснева. Из-за пожара в одной из квартир были эвакуированы 53 человека. В происшествии погиб 55-летний мужчина, пострадала также 53-летняя женщина, она госпитализирована», — сообщили в администрации.
Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в городе Сыктывкаре погибли пять человек.