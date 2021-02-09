В Петербурге оценили ситуацию с коронавирусом

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В Санкт-Петербурге снижается число активных больных коронавирусом и число суточных госпитализаций, сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению инфекции.
В Петербурге оценили ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

«Все индикаторы эпидемического процесса — количество зарегистрированных в медорганизациях случаев COVID-19, количество активных больных и число суточных госпитализаций — показывают снижение. Число зарегистрированных случаев выздоровления растёт», — говорится в сообщении.

Как отмечается, важнейшую роль в закреплении достигнутых результатов играет активное участие населения в вакцинации.

По данным совета, текущий уровень госпитализаций соответствует уровню, который наблюдался в середине июля 2020 года.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что городские больницы начинают возвращать к плановой работе.

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