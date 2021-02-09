В Кирове запланировали реконструкцию инфекционной больницы

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В Кирове в течение года планируют провести реконструкцию инфекционной больницы.
В Кирове запланировали реконструкцию инфекционной больницы
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Об этом сообщает progorod43. Постановление о выделении средств размещено на сайте областного правительства.

Из документа следует, что на реконструкцию одного из корпусов здания больницы предоставляется субсидия из регионального бюджета. Стоимость работ оценивается в 177 млн рублей.

После ремонта в корпусе появится 60 дополнительных койко-мест. В обновлённом здании будут проводить около 2,5 млн лабораторных исследований в год.

В декабре «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге направили дополнительные средства на покупку оборудования в реанимационное отделение Боткинской больницы.

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