В Кирове запланировали реконструкцию инфекционной больницы

В Кирове в течение года планируют провести реконструкцию инфекционной больницы.

Об этом сообщает progorod43. Постановление о выделении средств размещено на сайте областного правительства.

Из документа следует, что на реконструкцию одного из корпусов здания больницы предоставляется субсидия из регионального бюджета. Стоимость работ оценивается в 177 млн рублей.

После ремонта в корпусе появится 60 дополнительных койко-мест. В обновлённом здании будут проводить около 2,5 млн лабораторных исследований в год.

В декабре «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге направили дополнительные средства на покупку оборудования в реанимационное отделение Боткинской больницы.