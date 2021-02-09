В Удмуртии снимут ряд ограничительных мер с 10 февраля
- РИА Новости
Как сообщает ИА «Удмуртия», об этом заявил глава республики Александр Бречалов.
«Мы возвращаемся к нормальному — до ковидной эпохи — режиму и формату работы», — сказал он.
Также в регионе разрешили проводить спортивные соревнования для граждан всех возрастов, кроме лиц старше 65 лет.
«При этом спортивные залы не могут быть заполнены зрителями больше чем наполовину», — уточнил Бречалов.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.