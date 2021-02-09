В Удмуртии снимут ряд ограничительных мер с 10 февраля

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Со среды, 10 февраля, в Удмуртии снимут ряд ограничительных мер. Они затрагивают режим работы заведений общепита, кинотеатров, театров и других культурно-досуговых учреждений.
В Удмуртии снимут ряд ограничительных мер с 10 февраля
  • РИА Новости

Как сообщает ИА «Удмуртия», об этом заявил глава республики Александр Бречалов.

«Мы возвращаемся к нормальному — до ковидной эпохи — режиму и формату работы», — сказал он.

Также в регионе разрешили проводить спортивные соревнования для граждан всех возрастов, кроме лиц старше 65 лет.

«При этом спортивные залы не могут быть заполнены зрителями больше чем наполовину», — уточнил Бречалов.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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