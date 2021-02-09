В Ростовской области рассказали о финансировании инновационных проектов

В 2020 году в экономику Ростовской области на инновационные проекты было направлено более 266 млн рублей, говорится в сообщении регионального правительства.

Об этом информирует rostovgazeta.ru.

Как отметил и. о. генерального директора АНО «Агентство инноваций Ростовской области» Борис Свиридов, в текущем году планируется немало изменений в сфере поддержки инновационно активных компаний, физических лиц и производств в связи с объявленной в конце 2020 года масштабной реформой федеральных институтов развития.

«Очень важно, чтобы донские компании участвовали в мероприятиях нацпроекта по внедрению бережливого производства, в который агентство, как региональный институт развития, непосредственно вовлечено», — отметил он.

По сообщениям НСН, в Москве подвели итоги конкурса Game Innovators для киберспортивных стартапов и студий по разработке видеоигр.