В Ростовской области рассказали о финансировании инновационных проектов

Короткая ссылка
В 2020 году в экономику Ростовской области на инновационные проекты было направлено более 266 млн рублей, говорится в сообщении регионального правительства.
В Ростовской области рассказали о финансировании инновационных проектов
  • РИА Новости

Об этом информирует rostovgazeta.ru.    

Как отметил и. о. генерального директора АНО «Агентство инноваций Ростовской области» Борис Свиридов, в текущем году планируется немало изменений в сфере поддержки инновационно активных компаний, физических лиц и производств в связи с объявленной в конце 2020 года масштабной реформой федеральных институтов развития.

«Очень важно, чтобы донские компании участвовали в мероприятиях нацпроекта по внедрению бережливого производства, в который агентство, как региональный институт развития, непосредственно вовлечено», — отметил он.

По сообщениям НСН, в Москве подвели итоги конкурса Game Innovators для киберспортивных стартапов и студий по разработке видеоигр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить