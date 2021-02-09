Вакцинолог призвал сохранять бдительность после прививки от COVID-19

Вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» кандидат медицинских наук Евгений Тимаков призвал сохранять бдительность после прививки от COVID-19.

«Человек, который сделал прививку, может подумать, что он больше не может быть заразным и не может сам заболеть. Но это неправда», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, после прививки всё равно остаётся небольшая вероятность заболеть, хотя если это и случится, то болезнь не будет протекать в тяжёлой форме.

«Кроме того, человек сам может быть источником инфекции», — пояснил Тимаков.

Как считает эксперт, в первые дни после прививки необходимо быть особенно внимательным к своему состоянию. Реакцию на вакцину можно спутать с симптомами болезни, сказал он.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.