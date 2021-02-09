Программы по реабилитации после COVID-19 предлагают 20% российских санаториев

Короткая ссылка
Около 20% российских санаториев запустили специальные программы по восстановлению после COVID-19, сообщили в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.
Программы по реабилитации после COVID-19 предлагают 20% российских санаториев
  • Gettyimages.ru
  • © LSOphoto

Об этом сообщают «Известия».

В России появился спрос на подобный вид услуг, сообщили в «Интуристе». Наибольшей популярностью пользуются санатории Сочи и Крыма, а также здравницы Алтайского края, Кавказских Минеральных Вод и Бурятии.

С начала года спрос на подобные туры растёт на 15–20% от недели к неделе.

Заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Евгения Паршина в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала о методах реабилитации после COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить