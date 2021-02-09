Программы по реабилитации после COVID-19 предлагают 20% российских санаториев

Около 20% российских санаториев запустили специальные программы по восстановлению после COVID-19, сообщили в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

Об этом сообщают «Известия».

В России появился спрос на подобный вид услуг, сообщили в «Интуристе». Наибольшей популярностью пользуются санатории Сочи и Крыма, а также здравницы Алтайского края, Кавказских Минеральных Вод и Бурятии.

С начала года спрос на подобные туры растёт на 15–20% от недели к неделе.

Заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Евгения Паршина в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала о методах реабилитации после COVID-19.