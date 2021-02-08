В Госдуме оценили ситуацию с пандемией

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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов оценил ситуацию с пандемией.
В Госдуме оценили ситуацию с пандемией
  • РИА Новости

«Все ограничения можно отменять, когда по всей стране появится коллективный иммунитет», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, масочный режим нельзя отменять по меньшей мере до осени, а ограничения, связанные с бизнесом, ресторанами и пр., могут снимать постепенно.

«Такого резкого решения — взяли, отменили — не будет, потому что была первая волна, вторая. И третья никуда не денется, придёт по всем законам эпидемиологии», — отметил Тумусов.

Как добавил депутат, уже много переболевших с антителами, также в настоящее время идёт вакцинация.

Ранее кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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