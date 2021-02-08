В Госдуме оценили ситуацию с пандемией
- РИА Новости
«Все ограничения можно отменять, когда по всей стране появится коллективный иммунитет», — заявил он в беседе с НСН.
По его мнению, масочный режим нельзя отменять по меньшей мере до осени, а ограничения, связанные с бизнесом, ресторанами и пр., могут снимать постепенно.
«Такого резкого решения — взяли, отменили — не будет, потому что была первая волна, вторая. И третья никуда не денется, придёт по всем законам эпидемиологии», — отметил Тумусов.
Как добавил депутат, уже много переболевших с антителами, также в настоящее время идёт вакцинация.
Ранее кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.