В РСТ рассказали о пользе программы туристического кешбэка

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о пользе программы туристического кешбэка.
В РСТ рассказали о пользе программы туристического кешбэка
  • Pixabay

«Для социальных групп населения есть отдельные льготы, постановления, субсидирование. Поэтому здесь чем уникальна программа? Деньги идут напрямую потребителю. Минуя посредников, даже тех, кто формирует продукт», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, это очень удобно.

Как отметил Барзыкин, деньги туристам, как правило, возвращаются в течение пяти-семи дней.

Ранее Барзыкин прокомментировал планы по запуску третьего этапа туристического кешбэка.

Исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина в беседе с URA.RU дала рекомендации по путешествиям для переболевших коронавирусом.

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