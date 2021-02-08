В РСТ рассказали о пользе программы туристического кешбэка

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о пользе программы туристического кешбэка.

«Для социальных групп населения есть отдельные льготы, постановления, субсидирование. Поэтому здесь чем уникальна программа? Деньги идут напрямую потребителю. Минуя посредников, даже тех, кто формирует продукт», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, это очень удобно.

Как отметил Барзыкин, деньги туристам, как правило, возвращаются в течение пяти-семи дней.

Ранее Барзыкин прокомментировал планы по запуску третьего этапа туристического кешбэка.

Исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина в беседе с URA.RU дала рекомендации по путешествиям для переболевших коронавирусом.