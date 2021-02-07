В РСТ прокомментировали планы по запуску третьего этапа туристического кешбэка

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал планы по запуску третьего этапа туристического кешбэка.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что туроператоры, отели и санатории не станут повышать цены.

«Цены на этот уровень не повышаются. Более того, на предыдущем этапе, в октябре, на 10—15% цены снизились. Сейчас самое главное — потребителя получить, поэтому никто на этом не наживётся, не переживайте. Если в одном отеле будут выше цены, люди поедут в другой», — сказал эксперт.

Он также отметил, что весна — не самый высокий сезон.

По словам Барзыкина, третий этап программы — хороший импульс и стимул для потребителя.

Ранее исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина в беседе с URA.RU дала рекомендации по путешествиям для переболевших коронавирусом.