Врач рассказал, как правильно дышать на морозе

Главный врач клиники интенсивной терапии «Врачи», эксперт по организации здравоохранения Евгений Ковалёв рассказал, как правильно дышать на морозе.

«Человек так устроен, что у нас носовая полость способствует тому, что воздух в ней согревается, поэтому, когда мы вдыхаем через нос, движение воздуха несколько длиннее, и он за счёт завихрений становится чуть теплее», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, если перепад температур резкий, то уместно носить маску, поскольку в ней создаётся микроклимат. Вместе с тем, отметил Ковалёв, если носить маску на морозе долго, то через какое-то время дышать через неё будет тяжело.

«Потому что частички влаги, которые мы выдыхаем, оседают на маске. Они могут обледенеть, и из-за этого может образоваться иней», — пояснил он.

Как напомнил эксперт, в морозную погоду важно тепло одеваться.

Ранее семейный врач, терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.