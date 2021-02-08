Врач рассказал, как правильно дышать на морозе

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Главный врач клиники интенсивной терапии «Врачи», эксперт по организации здравоохранения Евгений Ковалёв рассказал, как правильно дышать на морозе.
Врач рассказал, как правильно дышать на морозе
  • РИА Новости

«Человек так устроен, что у нас носовая полость способствует тому, что воздух в ней согревается, поэтому, когда мы вдыхаем через нос, движение воздуха несколько длиннее, и он за счёт завихрений становится чуть теплее», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, если перепад температур резкий, то уместно носить маску, поскольку в ней создаётся микроклимат. Вместе с тем, отметил Ковалёв, если носить маску на морозе долго, то через какое-то время дышать через неё будет тяжело.

«Потому что частички влаги, которые мы выдыхаем, оседают на маске. Они могут обледенеть, и из-за этого может образоваться иней», — пояснил он.

Как напомнил эксперт, в морозную погоду важно тепло одеваться.

Ранее семейный врач, терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.

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